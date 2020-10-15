Владимир Зеленский в компании Игоря Суркиса и Мирчи Луческу / Фото ОП

Владимир Зеленский встретился с легендами Динамо времен Лобановского в честь 45-й годовщины их победы в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА.

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Как сообщает сайт президента Украины, Зеленский поблагодарил выдающихся игроков, наградив их различными наградами. В частности, орден князя Ярослава Мудрого II степени был вручен Олегу Блохину, ордена разных степеней получили Леонид Буряк, Владимир Веремиев, Владимир Малюта, Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Владимир Онищенко, Стефан Решко, Михаил Фоменко, Александр Дамин, Сергей Кузнецов, Виктор Маслов, Петр Слободя и Анатолий Шепель.

Заметим, что ранее Владимир Зеленский вручил ордена Роману Зозули и Игорю Беланову.

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