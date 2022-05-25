"В День Африки провел предметный телефонный разговор с Президентом Либерии Джорджом Веа. Выразил благодарность за поддержку Либерии суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН.

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Обсудили пути выхода из продовольственного кризиса, спровоцированного Россией", – отчитался Зеленский в своем Twitter.

Напомним, Джордж Веа – легендарный футболист, выступавший за Милан, ПСЖ, Челси, Ман Сити и ряд других клубов. Либериец до сих пор является единственным представителем Африки, выигрывавшим "Золотой мяч". После завершения карьеры футболиста Веа ушел в политику и в январе 2018 года стал президентом своей страны.

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