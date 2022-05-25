Зеленский провел разговор с легендарным обладателем "Золотого мяча", ставшим президентом своей страны
Президент Украины Владимир Зеленский ведет активную международную дипломатическую деятельность.
"В День Африки провел предметный телефонный разговор с Президентом Либерии Джорджом Веа. Выразил благодарность за поддержку Либерии суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН.
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Обсудили пути выхода из продовольственного кризиса, спровоцированного Россией", – отчитался Зеленский в своем Twitter.
Напомним, Джордж Веа – легендарный футболист, выступавший за Милан, ПСЖ, Челси, Ман Сити и ряд других клубов. Либериец до сих пор является единственным представителем Африки, выигрывавшим "Золотой мяч". После завершения карьеры футболиста Веа ушел в политику и в январе 2018 года стал президентом своей страны.
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