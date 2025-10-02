Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины Степану Чубенко – вратарю краматорского Авангарда, которого цинично убили российские оккупанты в 2014 году. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

В Краматорске открыли памятник Степану Чубенко – юному футболисту, замученному боевиками "ДНР"

Степан в 16 лет был сознательным патриотом, преданным Украине до последнего. Его взяли в плен и пытали боевики так называемой "ДНР". 29 июля 2014 года российские подонки расстреляли юношу просто за то, что он любил свою Родину.

Добавим, что Чубенко выступал на юношескую команду Авангарда и считался одним из главных талантов клуба. Парню могло бы исполниться 25 в этом году. Вечная память!

