"Зеленский позорит наш Кривбасс", – криворожские болельщики устроили жесткий прием президенту Украины

Владимир Зеленский хотел устроить футбольный праздник в своем родном городе, но что-то пошло не по плану гаранта.

Поединок первого предварительного этапа Кубка Украины Кривбасс – ОПФК Черкащина (4:2) не обошелся без скандала.

Зеленский задержал поединок Кубка Украины – кортеж президента опоздал на дебютный матч Кривбасса

На встречу прибыл Владимир Зеленский, которому позволили нанести первый удар в матче. Активные болельщики криворожского клуба не рады были президенту Украины и подготовили для него соответствующие баннер: "Зеленский – три-два-раз. Позорит наш Кривбасс".

Напомним, именно президент недавно дал распоряжение возродить криворожский Кривбасс, для этого переименовали местный Горняк.

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