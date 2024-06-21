"Верить друг в друга. Поддерживать друг друга. Сражаться друг за друга. Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться: за свободу, жизнь и за правильное восприятие Украины в мире.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Украина, которая бьется. Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия. Украина, которая способна побеждать! Именно это сегодня делает национальная сборная Украины по футболу. Так держать, ребята. Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца. Слава Украине", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, подопечные Сергея Реброва во втором туре группового этапа Евро-2024 одолели Словакию (2:1) и после двух матчей идут в турнирной таблице группы Е с тремя пунктами третьими.

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