Президент Украины Владимир Зеленский в общении с украинскими медиа высказался по поводу действий представителей крупного бизнеса во время полномасштабной войны против России.

"О бизнесе сложно сказать. Есть люди, которые выезжали с деньгами. Много таких было. Неприятно, что среди таких людей были те, которые являются или являлись депутатами Верховной Рады. Или их родственники выезжали с деньгами. Это самая неприятная часть нашего разговора.

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Мы знаем, кто уезжал. Есть предприниматели, которые скрывались за той или иной деятельностью ради Украины и выезжали за границу, несмотря на свой возраст. Как к этому относиться? Я отношусь положительно к украинскому бизнесу, поскольку много среднего бизнеса – волонтеры, у них есть желание отдать не то что что-нибудь, а все.

У нас было много контактов. Они согласились, что мы можем позволить себе открывать те или иные места, давать людям продукты. Нет денег – пусть берут и накапливают. Потому что мы понимали, что будут блокады тех или иных городков. Этим людям я очень благодарен, какой бы бизнес они ни представляли, все равно они – молодцы.

Олигархи вели себя по-разному, совершенно по-разному. Кто-то стал героем, а кто-то перестал быть крепким человеком. Выводы будем делать после победы", – цитирует Зеленского Еспресо.

Напомним, Григорий и Игорь Суркисы уехали из Украины в начале полномасштабной войны. СМИ сообщали , что они задекларировали на венгерской таможне 17,6 млн долларов, но Динамо отрицало эту информацию.