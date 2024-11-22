На сайте Президента Украины появился указ №779/2024 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о лишении государственных наград 34-х человек. Большинство из них – граждане России.

Тимощук выиграл дело против УАФ в Лозанне

Среди них и те, кто были связаны с украинским футболом – бывший капитан Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощук и экс-президент киевского Арсенала Вадим Рабинович.

Напомним, Тимощук работает помощником тренера в санкт-петербургском Зените. После полномасштабного вторжения он никак не высказался относительно агрессии России, что стало поводом для введения санкций в отношении его.

В частности УАФ запретила Тимощуку заниматься любой деятельностью, связанной с футболом (административная, спортивная и т.д.) пожизненно. Но спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию предателя, который требовал снять санкции, наложенные на него УАФ.

Самые известные предатели Шахтера – игроки и тренеры, которые перешли на темную сторону