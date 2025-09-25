Бывший футболист Динамо и Милана, а ныне мэр Тбилиси, Каха Каладзе прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что Европа теряет Грузию, которая зависит от России.

"Всем стоит оставить Грузию в покое. Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал своему народу, своей стране. Больше несчастья, которое происходит в Украине при его непосредственном участии и привлечении...

Конечно, пройдет время, и ему придется отвечать. Оставьте нашу страну и народ в покое. Мы также будем заботиться о нашей стране, сохраним мир и продолжим экономическое развитие страны", – цитирует Каладзе 1tv.ge.

К слову, Каха Каладзе, выступавший в киевском Динамо и Милане, не впервые выступает с подобными заявлениями. Украина ввела санкции против грузинского экс-защитника.

