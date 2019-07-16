Зеедорф и Клюйверт уволены из сборной Камеруна из-за провала на КАН-2019

Главный тренер Кларенс Зеедорф и его ассистент Патрик Клюйверт потеряли работу в национальной команде Камеруна.

Нидерландский дуэт уволили из-за неудовлетворительных результатов, сообщает официальный твиттер Камерунской федерации футбола.

"Он не создан для этой работы", – министр спорта Камеруна призвал уволить Зеедорфа после провала на Кубке Африки

Зеедорф возглавил сборную Камеруна в августе 2018 года. Под его руководством "неукротимые львы" провели 13 матчей, из которых одержали победы только в 4-х. В частности, камерунцы вылетели из Кубка африканских наций-2019 на стадии 1/8 финала, уступив команде Нигерии (2:3).

Тренерская карьера Кларенса Зеедорфа пока складывается неудачно. Он уже имеет негативный опыт работы с итальянским Миланом, китайским клубом Шэньчжэнь и Депортиво из Ла-Коруньи.