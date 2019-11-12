"Здравствуйте, дядя Сергей!" – Рух шедевральным промо-роликом потроллил руководителя Металлиста 1925

Львовский Рух в который раз оригинально приглашает болельщиков на очередной матч Первой лиги.

В 18-м туре Рух примет харьковский Металлист 1925. Львовяне выпустили проморолик, в котором пошутили над основателем харьковского клуба Сергеем Стороженко. Ранее функционер заявил, что Рух пренебрег всеми нормами регламента и морали и переманил в свой состав Олега Синицу и Ивана Калюжного.

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Напомним, матч Рух – Металлист 1925 состоится в пятницу, 15 ноября, во Львове. Начало матча – в 14:30. Сейчас львовская команда занимает в турнирной таблице Первой лиги четвертое место, харьковчане – на втором.

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