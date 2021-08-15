Кажется, что главный тренер Динамо Мирча Луческу не поможет команде, как минимум, в ближайшем матче.

Накануне, 14 августа, "бело-синие" провели спарринг с Интером в Италии, который завершился поражением украинской команды со счетом 0:3. На этот матч должен был уже отправиться Луческу, но утром перед вылетом румыну стало хуже, утверждает Meta-ratings.

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По информации источника, Мирча обратился в одну из столичных клиник, ведь у него повысилась температура. Оперативное вмешательство врачей помогло стабилизировать состояние специалиста. Сейчас с ним все хорошо, но медики советуют ему не спешить с возвращением к работе.

Напомним, Мирча Луческу уже несколько матчей не может находиться на скамейке запасных из-за проблем со здоровьем. В частности, врачи запретили специалисту лететь вместе с командой на поединки против Фенербахче и Зари.

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