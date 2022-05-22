"Иногда попадаются публикации наших журналистов, которые говорят, что Ребров уехал в Эмираты работать с верблюдами. В Европе – Формула-1, а он уехал работать с верблюдами.

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Но я хотел бы напомнить, что тут все команды, как верблюды. Здесь нет такого, что у кого команда Формулы-1, а у других верблюд.

На самом деле наша команда в прошлом сезоне заняла шестое место. Я не пришел в команду, которая обязана выигрывать чемпионат. В прошлом сезоне было шестое место, и не так много игроков поменялось. Мне интересно здесь работать. Я вижу, что и самим футболистам интересно работать со мной", – отметил Ребров в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, украинский специалист возглавил Аль-Айн в июне 2021 года и сразу же привел его к чемпионству. Золотые медали первенства подопечные Реброва положили в Кубок лиги. Контракт Сергея с Аль-Айном действует до 30 июня.

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