"Это новый опыт для меня, и я получаю от него удовольствие. Здесь все очень интенсивно, не так, как в английском футболе. Трудно объяснить, но предсезонка была тяжелой. После тренировок я был очень уставшим. Погода тоже сыграла свою роль.

Дело не в том, что приходится много бегать, а скорее в упражнениях на контроль мяча и в необходимости постоянно работать с мячом. В этом плане все сложнее именно с точки зрения интенсивности. С нетерпением жду начала сезона и матчей против новых команд", – сказал Рашфорд в интервью The Rest Is Football.

Барселона арендовала Рашфорда на один сезон с правом выкупа, которое, согласно Sky Sports, составляет 30 млн евро.

