"Вместо Зубкова вышел Марлос, даже мои коты знают, что он не умеет отбирать. Как говорит мой друг Бессонов, тревогу бью, уже не знаю сколько.

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Малиновский и Зинченко не умеют отбирать. Они хороши в атаке. А здесь надо отбирать. Марлос давно не отбирает, в Шахтере тоже. Здесь Шевченко виноват. Он точно знает, что Марлос не лучший в отборе", – отметил Леоненко в эфире Великого футбола.

Напомним, Украина уступила сборной Нидерландов (2:3), пропустив в конце второго тайма. Кроме "оранжевых", в группе С команда Андрея Шевченко соревнуется еще с Австрией и Северной Македонией. После первого тура "сине-желтые" расположились третьими в турнирной таблице.

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