"Для меня странно, что сборная Украины не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия? Или Нидерланды? Или еще кого-то. Мы всегда отталкивались от физики. Украинский футболист всегда был физически подготовлен. Разбуди ночью – я побегу.

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А сегодня ситуация другая – мы не готовы. У нас к сборной особое внимание. Можем перенести тур, если надо, можем перенести сборы пораньше. А люди, которые играют в Европе, на четвертый день после матча выглядят хорошо физически. Тут проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в прошлых матчах, но сегодня причина в психологии.

Ошибка висит над нами, и мы ничего не можем с ней сделать. Забарный не успел не потому, что он медленный, или не готов физически. Он вышел на поле с мыслью, что может ошибиться и вылететь из турнира. Из-за этого он где-то сыграл медленнее, а где-то ему не хватало сил", – сказал Алексей Белик в эфире телеканала Футбол.

Напомним, национальная команда Украины уступила Австрии (0:1) в решающем матче группового этапа Евро-2020 и заняла третье место в группе C. Впрочем, подопечные Андрея Шевченко еще могут выйти в плей-офф чемпионата, став одной из четырех лучших сборных, которые заняли 3 место в своей группе.

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