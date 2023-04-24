"Это будет удивительный вечер, я с нетерпением жду возможности посмотреть дерби после того, как сам принимал в нем участие. Перед играми мы пытались уснуть, делясь эмоциями друг с другом, но как только мы выходили на Сан-Сиро, то сосредотачивались только на своих обязанностях.

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Конечно, было большое напряжение, но в основном страсть и всегда уважительное поведение по отношению к сопернику. В миланском дерби нет ненависти", – поделился Шевченко в комментарии La Gazetta dello Sport.

Добавим, что именно Интер и Милан поборются за выход в финал Лиги чемпионов – первая игра запланирована на 10 мая, а ответный матч состоится 16-го числа.

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