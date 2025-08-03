"В первую очередь, хочу поблагодарить наши Вооруженные силы. Благодаря их мужеству мы сегодня можем с вами разговаривать, смотреть этот зрелищный футбол.

Эпицентр – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор дебюта команды хозяев и Турана в УПЛ

Относительно самого матча. Нам было очень тяжело, мы первые минут 25 не могли войти в игру по одной простой причине: у нас много футболистов, которые проводили свой первый матч в УПЛ – и проводили его против Шахтера, который камня на камне не оставил от Бешикташа. Где-то волнение было. Потом, когда провели пару атак, почувствовали уверенность, и так с каждой минутой все лучше и лучше было.

Стоит отдать должное Шахтеру – в этой команде футболисты очень высокого уровня. Все украинцы – это игроки национальной сборной. Бразильцы, которые стоят баснословные деньги. Мы это все прекрасно понимали, но я поблагодарил свою команду. Для нас это исторический момент, потому что Эпицентр проводил первую игру в УПЛ.

Я считаю, мы очень достойно выглядели, немножко не дотерпели. Если откровенно, у Шахтера уже было несколько неплохих возможностей, но вратарь наш неплохо сыграл, где-то защитники. И у нас была хорошая возможность. Это футбол, мы движемся вперед. Наши лучшие матчи еще впереди. Шахтеру желаю только успехов на европейской арене.

С одной стороны, мы разочарованы, что не дотерпели этих 10 минут, с другой – есть какая-то гордость за ребят. Возможно, на таком уровне раньше только Борячук играл, а остальные ребята – дебютанты.

Хочу поблагодарить Шахтер – они нам очень хороший урок дали. Почему? Потому что интенсивность матча. Мы уже знаем, что такое УПЛ, к чему надо идти, увидели, что здесь на раздумья времени совсем нет. Так что будем двигаться вперед, и я еще раз повторю: наши лучшие матчи впереди", – сказал Нагорняк в эфире УПЛ ТВ.

Шахтер дожал Эпицентр в первом матче Турана в Украине – Арда угадал с заменами, дебютант УПЛ играл лучше Бешикташа