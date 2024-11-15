"К сожалению, я списывал математику в школе. Если мы выиграем два матча – будем первыми, это все, что могу сказать. Но не могу сказать, что это наша цель – быть первыми или выиграть матчи. Наша цель – стараться показать лучшие свои возможности. В таком случае ты обычно получаешь в конце что-то заслуженное. Для меня самая важная игра, я фокусируюсь не на результате, а на индивидуальной и командной игре.

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Мы всегда хотим атаковать, но не всегда это удается. Украина – очень сильная команда, они показали это в прошлом месяце. Но перед тем, как думать об атаке или забитом мяче, нам надо подумать над большей агрессивностью на поле, чем мы показали в октябре. В этом аспекте мы провалились. Поэтому я жду большей агрессивности от футболистов.

Саба Гогличидзе – не здесь из-за травмы, Лаша Двали – дисквалифицирован. Остальные игроки будут играть на своих позициях. У нас должно быть 11 игроков на поле", – цитирует Саньйоля Общественное.

Напомним, что матч между сборными Грузии и Украины запланирован на 16 ноября в Батуми. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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