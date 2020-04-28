"Здесь молодежь не кайфует так, как наше поколение": Кравец сравнил испанцев с украинцами

Защитник Луго Василий Кравец сравнил украинский и испанский менталитеты.

"Испанцы – веселее нас. Они получают удовольствие от жизни. Если взять молодых, то они работают – не кайфуют так, как наше молодое поколение. Они больше учатся, чтобы в 20 лет уже иметь какой-то доход, работу, бизнес.

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Затем уже гуляют, имеют квартиру – они уже обеспечены, могут себе позволить отдохнуть на яхте или съездить на Мальдивы. Государство предоставляет им финансы, возможности для этого. Пожилые люди – тоже. Им дают пенсию. Они каждое утро пьют кофе, на обед идут в ресторан, вечером тоже могут в ресторан пойти. Они наслаждаются жизнью на 100%. Нам этого не хватает.

Ты отдыхаешь, когда малой, в 20 – ты работаешь, в 30 – работаешь, в 40 – работаешь, в 50 – работаешь, в 60 – выживаешь. Пенсия маленькая, нужно что-то делать. Считаю, что это неправильно. А испанцы берут все от жизни. В каких-то напряженных ситуациях они спокойны. Думают перед тем, как делать. Они умеют находить общий язык с другими людьми", – рассказал Кравец в эфире Instagram Романа Бебеха.

Напомним, 22-летний защитник перебрался из Карпат в Луго еще в 2017-м. Год назад его выкупил Леганес за 2,5 млн евро, однако в зимнее трансферное окно-2020 экс-карпатовец на правах аренды вернулся в Луго.

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