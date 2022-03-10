Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский не понимает, зачем сейчас возобновлять чемпионат Украины в условной Италии.

"Как туда вообще выехать? Футболисты – люди призывного возраста, должно быть какое-то специальное разрешение, чтобы они играли за границей во время войны.

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Это какой-то цинизм. УПЛ может продолжиться только тогда, когда закончится война, никак не параллельно. Здесь гибнут люди, а Сидорчук будет забивать Заре где-нибудь в Триесте? Вы представляете себе такую ситуацию?" – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, УПЛ должна была возобновиться 25 февраля, но днем ранее путинские войска начали подлое вторжение в Украину.

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