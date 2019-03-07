Сборная Украины: средний возраст игроков вызванных в лагерь "сине-желтых" – 25,3 года

Стал известен средний возраст игроков, вызванных в сборную Украины.

Средний возраст игроков, которые были вызваны на поединки отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, составляет 25,3 года, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Самый возрастной в сборной является ее 34-летний капитан Андрей Пятов, а самым молодым – 19-летний защитник киевского Динамо Виталий Миколенко. Всего на матче отбора к Евро-2020 были вызваны 26 игроков.

Напомним, "сине-желтые" сыграют против Португалии 22 марта, а с Люксембургом встретятся 25 марта.

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