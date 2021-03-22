Национальная команда "сине-желтых" официально начала свое путешествие в 2021 год.

В 10 утра 22 марта начался сбор главной команды страны перед стартовыми матчами отбора на ЧМ-2022. В столичную гостиницу Опера прибыли игроки и тренерский штаб, после чего прошли ПЦР-тестирования, сообщает официальный сайт УАФ.

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Результаты будут известны после обеда. Уже в 18:00 запланирована закрытая тренировка "сине-желтых" на поле НТК имени Банникова. Утреннее занятие 23 марта уже будет открытым и будет иметь статус официального. УЕФА разрешил провести его перед матчем с Францией в Киеве. До этого состоится пресс-конференция Андрея Шевченко и игрока сборной в онлайн-режиме. В 16:00 запланирован вылет в Париж из аэропорта Борисполь.

Напомним, сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира 2022 года гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи: 28-го – против Финляндии и 31-го – против Казахстана.

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