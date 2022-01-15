Болельщики "ирисок" не выдерживают ужасающих результатов работы испанского тренера. Наставник Виталия Миколенко чуть не получил на орехи от разъяренного фана.

После второго гола Норвича один из болельщиков "ирисок" выбежал на поле и двинулся в сторону тренерской скамьи. Стюарды сработали молниеносно, помешав нарушителю правопорядка добраться до технической зоны. Но от неприятных слов в адрес Рафы Бенитеса тренера Эвертона не мог спасти уже никто.

Дебют Миколенко в АПЛ в видеообзоре матча Норвич – Эвертон – 2:1

"Утром тебя уволят", – пели фанаты в адрес испанца. Не обошлось и без баннеров с призывами уйти в отставку, сообщает Liverpool Echo.

Заметим, поражение от Норвича, который не забивал в чемпионате с ноября, стало для Эвертона уже 10-м в 19-ти матчах. Команда Виталия Миколенко занимает 15 место турнирной таблицы.

Эвертон проиграл Норвичу: неровный дебют Миколенко в АПЛ – хорошие оценки, детская ошибка и начало атаки на шедевр