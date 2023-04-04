Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Барселоной в рамках ответного полуфинального матча Кубка Испании. Встреча состоится в среду, 5 апреля в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

"Реал трижды проиграл Барселоне в этом сезоне? Что ж, завтра наша очередь побеждать. Однако этот матч не будет индивидуальным противостоянием тренеров.

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Барселону нельзя удивить сменой схемы. После того, как мы работали по одной и той же системе целый сезон, в итоге удивим только себя самих, если поменяем её. Соперника можно будет удивить только мелкими деталями.

Важно не бросать все силы на атаку, забить можно и на 90-й минуте. Важно контролировать игру как с мячом, так и без него. Главным фактором при розыгрыше мяча от ворот является вратарь", – приводит Marca слова Анчелотти.

В первом полуфинальном матче Кубка Испании Барселона обыграла Реал со счётом 1:0.

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