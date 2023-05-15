"Я – тренер, и я отношусь ко всем матчем одинаково. Однако завтрашний матч с Миланом – один из самых важных матчей в истории Интера. У нас есть преимущество, но нам нужно не только сохранять его, но и играть в свою игру. Наш соперник силён".

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Тренеру Интера был задан вопрос, мог ли он представить после жеребьёвки группового этапа ЛЧ, что он окажется на пороге финала турнира.

"После жеребьёвки у нас было небольшое разочарование, мы осознавали, что нам не повезло. Но в то же время я сказал своим игрокам и персоналу, что даже попадание на Барселону и Баварию не должно нас расстраивать".

Один из журналистов отметил, что болельщикам нужно проявлять больше уважения по отношению к Индзаги за то, что он сделал вместе с Интером в этом сезоне.

"Спасибо. К счастью, я и мои помощники очень мало читаем газет и слушаем радио. Но я знаю всё, о чем пишут. Иногда нам, как тренерам, приходится делать выбор, мы делаем это каждый день. Иногда нам везет, а иногда нет. Такова наша работа.

Мы знаем, что находимся в 90 минутах от реализации нашей мечты. Мы знаем, с кем встретимся, но мы также знаем, что находимся в отличной форме.

Лукаку? К сожалению, он, как и Брозович, выпали на значительную часть сезона. Но сейчас вы можете наблюдать Лукаку, который набрал оптимальные кондиции. Хорошо, что он это сделал сейчас, в решающий месяц сезона", – цитирует Индзаги Football Italia.

Ответный полуфинальный матч ЛЧ между Интером и Миланом состоится во вторник, 16 мая. В первой встрече "нерадзурри" оказались сильнее со счётом 2:0.

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