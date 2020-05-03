"Завоевав Кубок мы пили 10 дней": легендарный футболист объяснил, почему Днепр не стал чемпионом СССР второй раз подряд

Казахский полузащитник Днепра Эдуард Сон рассказал, что помешало его команде выиграть союзное первенство в 1989 году.

"Чемпионат 1988 мы начали плохо – с одной победы в первых четырех поединках. Пятый матч мы проводили против Черноморца. Это была первая игра для меня в стартовом составе, и я забил. После этого мы проиграли только один матч до конца сезона – киевскому Динамо. Мы стали чемпионами СССР ко всеобщему удивлению. Журналисты и соперники не верили, они были шокированы.

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Думаю, что наш коллектив был очень сильный, тогда как ранее он зависел от двух звезд – Литовченко и Протасова. Когда я пришел – Днепр заиграл более коллективно. У нас была хорошая защита, а люди, которые находились в тени, начали показывать свой уровень. СМИ постоянно говорили о нас, потому что мы выиграли чемпионат в период, когда футбол в СССР был сильнее, чем когда-либо: киевское Динамо сияло в Европе, Беланов получил "Золотой мяч" в 1986 году, сборная СССР выиграла Олимпиаду в 1988-м и попала в финал Евро-1988.

Через полгода мы выиграли Кубок СССР-1989, впервые в истории клуба. Это было безумие. Мы стали легендами. В том году мы заняли второе место в чемпионате, уступив киевскому Динамо два очка. Но мы были настоящими идиотами, потому что нам нужно было выигрывать тот чемпионат. После слишком бурного празднования победы в Кубке мы пили десять дней, из-за чего проиграли две выездные игры: минскому Динамо и Жальгирису. Мы пропустили семь голов в двух матчах", – сказал Сон в интервью изданию Footballski.

Напомним, Сон – воспитанник казахского Кайрата. В Днепр перешел в 1988 году из смоленской Искры. Завоевал с Днепром "золото" чемпионата СССР в 1988 году и "серебро" – в следующем сезоне, а также Кубок СССР-1988/89.

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