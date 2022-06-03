Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артём Кравец не исключает, что в ближайшее время может провесить бутсы на гвоздь.

"Увидим, что произойдет летом. Если позволит здоровье, потому что я перенес две операции, и не очень хотел бы рисковать.

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Если придет приглашение в интересный проект – буду рассматривать. Я считаю, что в 33 можно заканчивать. Я найду чем заниматься, у меня двое детей. Не вижу проблемы, если летом завершу с футболом", – сказал Кравец в комментарии YouTube-каналу "Брутальный футбол".

Напомним, 8 февраля Артем остался без клуба после того, как турецкий Коньяспор расторг с ним контракт.

К слову, кроме Динамо и Коньяспора, форвард успел поиграть за киевский Арсенал, немецкий Штутгарт и испанскую Гранаду. В составе сборной Украины Кравец провел 23 матча и забил 8 голов.

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