Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле уже знает, чем будет заниматься после карьеры игрока.

Звезда парижан зарабатывает почти 400 тысяч евро в неделю, но не планирует "засиживаться" в спорте.

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"Я хочу выйти на пенсию в 34 года. Затем я хочу заняться бизнесом в сфере недвижимости. Инвестируйте в Африку, Францию", – признался Дембепе в подкасте с земляками Орельеном Чуамени и Жюлем Кунде.

Добавим, что вингер ПСЖ в свои 27 лет может похвастаться статусом чемпиона мира, выигрывал чемпионаты Испании и Франции. Его действующий контракт рассчитан до лета 2028-го.

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