Завершил карьеру в 19 лет – трагическая история игрока сборной ЮАР

Талантливый полузащитник африканского клуба Кайзер Чифс Вайзмен Мейива вынужден закончить с футболом в юном возрасте.

Сборная ЮАР потеряла перспективного полузащитника Вайзмена Мейиву, сообщает официальный сайт Кайзер Чифс.

На такой шаг 19-летнего игрока побудила автомобильная авария, в которую юный Вайзмен попал в начале ноября 2018. В ДТП Мейива получил многочисленные травмы, среди которых перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга.

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Стоит отдать должное клубу, после инцидента Кайзер Чифс продолжал оказывать игроку поддержку, однако через три месяца юноша был вынужден принять решение о завершении карьеры.

Вайзмен выступал за Кайзер Чифс с 17-ти лет, а летом 2018-го дебютировал за сборную ЮАР.