Чемпионат Саудовской Аравии 2022/23, 19-й тур

Аль-Наср – Аль-Батин – 3:1

Голы: Абдулрахман, 90+3, Аль-Фатиль, 90+12, Маран, 90+15 – Лопес, 17

Аль-Наср неплохо начал поединок, но Аль-Батин открыл счет во встрече. На 17 минуте Ренцо Лопес замкнул подачу с фланга, а гол таки засчитали после просмотра эпизода. Роналду имел шикарный момент сравнять счет и сделал все правильно, на замахе убрав голкипера, который выбежал на мяч, и пробил. Впрочем, защитник успел в подкате не дать мячу оказаться в воротах.

Роналду прервал результативную серию, не забив в пустые ворота – Аль-Наср выиграл безумную победу у худшей команды лиги

Криштиану имел еще момент во второй половине, но немного не попал в дальний угол. Игра шла к победе Аль-Батина, но арбитр добавил 12 минут. На 3 компенсированной Абдулрахман элегантно сравнял счет. Аль-Фатиль на 12 компенсированной сделал счет победным, а Маран поставил точку во встрече на 90+15.