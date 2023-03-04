Завершение результативной серии Роналду и личное фиаско Криштиану в обзоре поединка Аль-Наср – Аль-Батин – 3:1
Аль-Наср победил Аль-Батин в поединке 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии 2022/23, 19-й тур
Аль-Наср – Аль-Батин – 3:1
Голы: Абдулрахман, 90+3, Аль-Фатиль, 90+12, Маран, 90+15 – Лопес, 17
Аль-Наср неплохо начал поединок, но Аль-Батин открыл счет во встрече. На 17 минуте Ренцо Лопес замкнул подачу с фланга, а гол таки засчитали после просмотра эпизода. Роналду имел шикарный момент сравнять счет и сделал все правильно, на замахе убрав голкипера, который выбежал на мяч, и пробил. Впрочем, защитник успел в подкате не дать мячу оказаться в воротах.
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Криштиану имел еще момент во второй половине, но немного не попал в дальний угол. Игра шла к победе Аль-Батина, но арбитр добавил 12 минут. На 3 компенсированной Абдулрахман элегантно сравнял счет. Аль-Фатиль на 12 компенсированной сделал счет победным, а Маран поставил точку во встрече на 90+15.