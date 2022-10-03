Ювентус разбил Болонью в матче 8 тура Серии А, прервав свою неудачную серию. Смотрите видео голов и обзор поединка Ювентус – Болонья на Футбол 24.

Туринцы повели в счете на 24 минуте: Влахович разогнал атаку и отдал слева на Костича, элегантно пробившего под дальнюю стойку. После перерыва уже забил сербский форвард – Душан замкнул навес Маккенни. Точку во встрече поставил Милик – поляк вложил мяч в сетку после того, как Куардадо вернул сферу в штрафную.

Ювентус разгромил Болонью и приблизился к зоне еврокубков

Таким образом Ювентус прервал трехматчевую серию без побед в чемпионате и набрал 13 очков, Болонья с 6 пунктами осталась семнадцатой.