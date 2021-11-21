То, что нападающий Барселоны Серхио Агуэро вынужден завершить карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем, породило много слухов. Самир Насри, Хави Эрнандес и Рафаэль Юсте это прокомментировали.

Самир Насри, экс-одноклубник Агуэро в Ман Сити, заверил, что форвард завершит выступления: "Он только что прислал мне сообщение. К сожалению, это правда. Мне очень жаль, ведь он не только хороший игрок, но и хороший человек. Мне больно, поскольку это не его выбор, а вынужденное решение.

Агуэро решил завершить карьеру, – журналист

Наставник Барселоны Хави Эрнандес рассказал о другом развитии событий: "То, о чем говорят, неправда. Мы надеемся, что он сможет продолжить играть. Мы общались с ним в последние дни и не подтверждаем эти данные".

Вице-президент "блаугранас" Рафаэль Юсте также опроверг слухи о завершении карьеры. "Я отрицаю это. У Куна есть три месяца на то, чтобы оценить развитие аномалии. Нам сказали, что ему нужно три месяца, чтобы понять, сможет ли он дальше выступать", – цитирует Юсте L'Equipe .

Напомним, Серхио Агуэро только летом перебрался в Барселону на правах свободного агента из Манчестер Сити. В 12-м туре Ла Лиги ветерану стало плохо, и он был заменен в первом тайме матча с Алавесом. Дальнейшее обследование выявило проблемы с сердцем.

"Евтаназія? Я ніколи не боявся смерті": екс-тренеру Барселони поставили страшний діагноз, він не здається і усіх дивує