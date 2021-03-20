"Заваров и Гамула перетащили меня в Зарю из СКА. Я написал заявление в московское Торпедо после встречи с Козьмичем – начальник команды Валерий Филатов привез из аэропорта прямо к нему на Восточную улицу. Возвращаюсь в Ростов, Заваров с Гамулой говорят: "Зачем тебе эта Москва ? Нефартовый город".

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Когда пробовался в Локомотиве, получил за одну тренировку двойное сотрясение мозга, лежал в реанимации. Они об этом напомнили: "Давай лучше в Зарю, хорошая компания подбирается". Привезли в Ворошиловград (ныне – Луганск, прим.), Квартиру показали. Ладно, позвонил Козьмичу. Тот пошел навстречу, порвал заявление, чтобы меня не наказали "за меркантильность"

К слову, пришлось принять участие в спасении Заварова и Гамулы от пожизненной дисквалификации. Их прессовали в Ростове за гулянки и отказ становиться прапорщиками, созвали комсомольское собрание. Все уже было решено, в те годы без готовых резолюций собраний не устраивали. Комсомольский вожак предложил выкинуть обоих из футбола навсегда. Я поднял руку: "Перспективные ребята, за что их так? Давайте на два года условно". Вынесли на голосование, большинство поддержало меня.

Который Гамула был игрок? Хороший. По-спортивному злой, агрессивный, выкладывался на сто процентов. Не звезда, как Заваров, но твердый игрок основы, лидер. Всегда с шутками, с подколками. Таким же необычным и остался, в студии ведет себя так, словно за столом после матча", – цитирует Чистякова Матч ТВ.

Заметим, Заваров поиграл в российском СКА с 1980 по 1981 год. После этого полузащитник вернулся в Зарю, откуда впоследствии перешел в Динамо. Также поиграл за Ювентус и Нанси, а сейчас работает селекционером киевского Динамо.

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