Заваров вспомнил странный ритуал Марадоны перед матчами
Бывший полузащитник Динамо и Ювентуса Александр Заваров высказался по поводу смерти Диего Марадоны.
"Пошел величественный игрок, гений. Сейчас нет таких футболистов, каким был Марадона, по крайней мере, их сложно найти. Он был яркой звездой среди всех звезд, входя в элиту лучших футболистов за всю историю футбола, рядом с Ди Стефано, Пеле, Беккенбауэром, Кройфом, Блохиным и другими. Одним словом, футболист от Бога. Возможно, у него был сложный характер, но все талантливые люди немного своеобразные.
Появилось последнее видео с живым Марадоной – Диего едва передвигался
По своей сути Марадона всегда был лидером, я дважды играл с ним в составе сборной мира – в Нанси – против сборной Франции в прощальном матче Платини и в Лондоне на 100-летии английской лиги. Это профессионал, с которого надо брать пример.
Что запомнилось больше всего? То, что он носил щитки с двух сторон ноги – спереди и сзади, на икре – это я лично видел, когда мы переодевались в раздевалке. Тогда это было новшеством и чем-то необычным. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, как с ним обращались соперники, и насколько плотно опекали защитники. Конечно, ему приходилось перестраховываться, чтобы получать меньше травм, ведь на его игру приходили смотреть по 100 тысяч человек", – приводит слова Заварова официальный сайт Динамо.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.