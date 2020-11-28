"Пошел величественный игрок, гений. Сейчас нет таких футболистов, каким был Марадона, по крайней мере, их сложно найти. Он был яркой звездой среди всех звезд, входя в элиту лучших футболистов за всю историю футбола, рядом с Ди Стефано, Пеле, Беккенбауэром, Кройфом, Блохиным и другими. Одним словом, футболист от Бога. Возможно, у него был сложный характер, но все талантливые люди немного своеобразные.

Появилось последнее видео с живым Марадоной – Диего едва передвигался

По своей сути Марадона всегда был лидером, я дважды играл с ним в составе сборной мира – в Нанси – против сборной Франции в прощальном матче Платини и в Лондоне на 100-летии английской лиги. Это профессионал, с которого надо брать пример.

Что запомнилось больше всего? То, что он носил щитки с двух сторон ноги – спереди и сзади, на икре – это я лично видел, когда мы переодевались в раздевалке. Тогда это было новшеством и чем-то необычным. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, как с ним обращались соперники, и насколько плотно опекали защитники. Конечно, ему приходилось перестраховываться, чтобы получать меньше травм, ведь на его игру приходили смотреть по 100 тысяч человек", – приводит слова Заварова официальный сайт Динамо.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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