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Заваров вернется в Динамо, – журналист

17 июня 06:30 585 Читати українською
Заваров вернется в Динамо, – журналист
Александр Заваров / фото О. Васильевой

Легендарный футболист киевского Динамо Александр Заваров вернется в клуб спустя 30 лет после своего ухода из него.

57-летний специалист будет работать в селекционной службе "бело-синих". Об этом сообщил журналист Дмитрий Ильченко в своем твиттере.

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"С 1 июля селекционная служба Динамо усилится Александром Заваровым", – написал он.

Отметим, что Заваров играл в Динамо в 1983-1988 гг. Затем он был продан в туринский Ювентус за 5 млн долларов. Тренерскую карьеру Александр Заваров начал во французском Сен-Дизье. Потом работал со швейцарским Вилем, казахским Женисом, дублем ФК Москва, Металлистом, киевским Арсеналом. а также входил в штаб Михаила Фоменко в национальной сборной.

Теги
УПЛ Динамо Киев Динамо Киев Александр Заваров
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