Заваров: В Динамо буду работать с Михайличенко и Бессоновым, которые знают о футболе почти все

Легендарный футболист Динамо Александр Заваров прокомментировал свое назначение в селекционную службу киевского клуба.

"Чувствую определенное волнение, ведь я вернулся в родной клуб почти через 30 лет. На начальном этапе нужно ознакомиться с особенностями работы.

Заваров официально присоединился к селекционной службе Динамо

В течение многих лет я работал тренером и в сборной, и в клубах, часто ездил и смотрел много матчей – не только чемпионата Украины, а и международных турниров. Поэтому опыт есть, а, работая с такими опытными специалистами, как Веремеев, Михайличенко, Бессонов, которые знают о футболе почти все, уверен, мне будет немного легче", – цитирует Заварова официальный сайт Динамо.

Напомним, Александр Заваров был звездой Динамо в 80-х, с клубом он стал победителем Кубка Кубков в 1986.

Екс-зірки Динамо і Шахтаря та чемпіони Англії. Символічна збірна вільних агентів літа-2018