Заваров: Пусть игрок Динамо оденет парик и пройдет с болельщиками к метро – он услышит все

Экс-игрок Динамо Александр Заваров прокомментировал поражение киевлян от Львова в 13 туре УПЛ.

"Когда такой плохой, неправильный результат, игру анализировать очень сложно. Тренеры усиливали заменами игру в атаке во втором тайме, игра пошла в одни ворота. Но почему так не играли с самого начала? Зачем тянуть до последних минут? Поверьте, если не настроен играть с первых минут, поменять что-то в игре очень трудно. Может, это будет Динамо своевременным уроком. Надеюсь, все учтется и проанализируется не только тренерами, но и футболистами.

Динамо сенсационно проиграло Львову

Сейчас любой игрок Динамо пусть оденет парик и пройдет с болельщиками к метро – он услышит все. И о себе, и о команде, и об игре. Это дало бы положительный эффект. Нельзя, мне кажется, так разочаровывать болельщиков игрой. Когда ты создаешь моменты, но очень мало забиваешь, нельзя все объяснять стечением обстоятельств.

Надо работать на тренировках и повышать свое индивидуальное мастерство. Классная, по названию, команда Динамо Киев должна решать все вопросы по результату с первых минут игры, а потом уже доигрывать на классе.

Динамо – Львов – 0:1 – видео голов и обзор матча

Положительные моменты? Ну, держание мяча хорошее. Но это не весь футбол. Мне Вербич понравился, как всегда. Замены на усиление игры были правильные. Но из трех два игрока, я не буду называть их, практически ничего не сделали, не навязали борьбу, а просто отбывали номер", – цитирует Заварова Dynamo.kiev.ua.