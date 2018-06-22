Заваров присоединится к селекционному штаб Динамо, – Игорь Суркис

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал об усилении в штате киевского клуба.

"Все, кто работал в селекционной службе останутся на своих местах. Скажу вам больше: с первого июля мы укрепим клубную селекцию известным в футбольном мире человеком, игравшим в Динамо в восьмидесятые – Александром Заваровым.

Федерация, как вы помните, некрасиво обошлась с ним два года назад, исключив из тренерского штаба национальной сборной без всяких объяснений.

Недавно мы встретились на дне рождения Михайличенко. Спросил у Заварова, чем он сейчас занимается. Александр в ответ лишь развел руками: ничего особенного, серьезных вариантов пока нет.

Детальный разговор пришлось отложить на время – он по семейным делам ехал во Францию. Но когда вернулся – мы быстро обо всем договорились", – цитирует Суркиса издание xsport.

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"Наше сотрудничество с Красниковым уже началось, он проникся идеями и активно включился в работу. Официально на должность вице-президента Динамо он будет назначено 5 августа", – добавил Суркис.

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