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Заваров: Молодой состав киевлян набрался опыта и даст бой Астане

13:35 43 Читати українською
Заваров: Молодой состав киевлян набрался опыта и даст бой Астане
Александр Заваров / Фото: соцсети

Бывший игрок, а теперь селекционер Динамо Александр Заваров поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы.

"Во-первых, наверное, ожидаю хорошего футбола, а во-вторых, думаю, что обе команды постараются добиться в этом матче такого результата, который позволил бы им занять первое место в группе.

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Кто фаворит в этом противостоянии? Думаю, что Динамо. Молодой состав киевлян уже набрался опыта, и они дадут бой Астане. Но одной из главных проблем для гостей будет искусственное поле. Ничья устроит обе команды, но, насколько я знаю, перед Динамо стоит задача выйти из группы с первого места.

Думаю, что Динамо выйдет на предстоящую игру полностью готовым – как с точки зрения физики, так и психологии. Этим матчем любая из команд может закончить все разговоры и спокойно готовиться к европейской весне", – рассказал Заваров порталу sport.kz.

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Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
2
час
:
39
мин
Динамо Киев
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Лига Европы Астана - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Александр Заваров
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