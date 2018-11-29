Заваров: Молодой состав киевлян набрался опыта и даст бой Астане

Бывший игрок, а теперь селекционер Динамо Александр Заваров поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы.

"Во-первых, наверное, ожидаю хорошего футбола, а во-вторых, думаю, что обе команды постараются добиться в этом матче такого результата, который позволил бы им занять первое место в группе.

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Кто фаворит в этом противостоянии? Думаю, что Динамо. Молодой состав киевлян уже набрался опыта, и они дадут бой Астане. Но одной из главных проблем для гостей будет искусственное поле. Ничья устроит обе команды, но, насколько я знаю, перед Динамо стоит задача выйти из группы с первого места.

Думаю, что Динамо выйдет на предстоящую игру полностью готовым – как с точки зрения физики, так и психологии. Этим матчем любая из команд может закончить все разговоры и спокойно готовиться к европейской весне", – рассказал Заваров порталу sport.kz.

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