Экс-тренер сборной Украины Александр Заваров заверил, что у российского полузащитника Монако Александра Головина не возникнет проблем с приездом в Украину на матч плей-офф Лиги чемпионов против Шахтера.

"В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет.

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Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину. Мы – цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду Монако в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта", – сказал Заваров в комментарии РБК.

Напомним, в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов "горняки" победили Монако со счетом 1:0. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа. Начало встречи в 22:00.

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