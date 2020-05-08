"Заваров, Беланов, Демьяненко безработные – что я могу сделать?": наставник Слуцка – о мечте потренировать в УПЛ

Главный тренер сенсационного лидера соседнего первенства Виталий Павлов рассказал о различиях между украинским и белорусским футболом.

"Я родом из Овруча Житомирской области. Жизнь сложилась так, что в конце 80-х поступил в Гомельский университет, параллельно играл, там познакомился с женой, а когда Союз распался, получил белорусский паспорт. Однако, родина моя – Украина, родину не меняют, сами понимаете. Мой дом – Украина, меня всегда туда тянет, много друзей, там отец похоронен. Каждый год несколько раз приезжаю в родные края, участвую в турнире ветеранов.

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Во время тренерской карьеры работал со многими украинскими футболистами: Тарасом Кабановым, Сашей Яценко, Артемом Бобухом, Ильей Галюзой, Вадиком Милько, Лешей Куриловым. Но больше всего запомнился Миша Кополовец. Он всегда создает положительную атмосферу. К нам в Белшину он приехал после Карпат. Для нас это был просто футболистище. Важный фактор – человеческие качества. А Миша всегда за справедливость.

Уровень чемпионата Украины всегда был выше белорусского, и у меня была мечта поработать на родине. Много лет назад общался об этом с моим давним знакомым Милетием Бальчосом, который тогда возглавлял Профессиональную футбольную лигу. Он сказал мне: "Виталик, 40 человек безработных. Что я могу сделать?". И давай перечислять фамилии: Заваров, Беланов, Демьяненко. Что уж обо мне говорить, если такие заслуженные люди без работы?", – сказал Павлов в интервью изданию Sportarena.

Напомним, Слуцк под руководством 54-летнего специалиста после 7 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, набрав 16 очков.

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