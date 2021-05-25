Роман Яремчук по версии Voetbalprimeur стал лучшим игроком "буйволов" в сезоне 2020/21. Форвард сборной Украины получил 8 из 10-ти возможных баллов.

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Издание так оценило игру Романа: "Яремчук снова вытащил свое войско из болота. 25-летний украинец забил 17 мячей в чемпионате. Правда, это не максимальный показатель, учитывая количество потерянных им возможностей. Форвард прогрессирует в каждом матче, а чемпионат Европы должен стать для него трамплином".

Игру полузащитника Романа Безуса оценили средне – 6/10 баллов. А вот защитник Игорь Пластун получил самую плохую оценку в команде – лишь 2 из 10. Voetbalprimeur вынес приговор нашему защитнику: "Огромный украинец затонул на фоне конкурентов. Во время судьбоносного старта Пластун несколько раз допускал серьезные ошибки, которые иногда не поддавались пониманию. В конце сезона Ванхазебрук оттолкнул его".

Заметим, Гент по итогам сезона обеспечил себе выход в Лигу конференций. Яремчук в Лиге Жупиле сыграл 28 поединков (17 голов и 6 ассистов), Безус – 22 встречи (2 мяча и столько же голевых пасов). Пластун принял участие в 11 матчах, забив дважды.

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