“Если посмотреть на АПЛ – мы худшая команда с момента моего прихода, если говорить о результатах. Таково мое мнение. В конце сезона мы можем стать худшей командой в истории АПЛ, которая выиграет еврокубок. Поэтому мы ничего не будем менять. Мы знаем, что этот сезон был разочарованием.

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Ничего не изменится. Сейчас я должен немного больше подумать, но тогда я это чувствовал – и до сих пор так считаю – что этот сезон был худшим за последние 50 лет", – цитирует Аморима Sky Sports.

Ответный матч МЮ – Атлетик состоится в четверг, 8 мая. В первой встрече "красные дьяволы" победили со счетом 3:0.

Напомним, что в АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 15-е место.

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