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"Заткнитесь и дайте ребенку насладиться игрой", – Линекер жестко обратился к родителям юных футболистов

06:00 85 Читати українською
"Заткнитесь и дайте ребенку насладиться игрой", – Линекер жестко обратился к родителям юных футболистов
Гари Линекер / Фото Sky Sports

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер дал несколько советов родителям, которые отдают своих детей в футбольные школы.

"Я стою на трибуне и слышу, как родители кричат на маленьких футболистов. 99,9% их слов – неправильные, это вредит детям.

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Недавно я увидел, как один отец вышел на поле, взял ребенка за шиворот и закричал: "Если будешь так играть, ты никогда не станешь звездой".

Я думаю, друг, он в любом случае не станет звездой, поэтому просто расслабься. Вот вам совет, дорогие: Заткнитесь и дайте ребенку насладиться футболом!" – цитирует Линекера ВВС.

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