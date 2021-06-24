Несмотря на большое количество подарков, Лионель Месси признался, чего ему больше всего не хватает.

24 июня форвард Барселоны Лионель Месси отпраздновал свое 34-летие в лагере сборной Аргентины.

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Партнеры по национальной команде не стали ожидать, когда именинник проснется и пришли к нему среди ночи. Лионель сразу понял причину столь раннего визита и радостно стал рассматривать подарки, среди которых были бутылки с вином, элементы одежды и прочее.

"День рождения. Он начался с подарков. Большое спасибо за возможность провести особенный для меня день, даже если я не рядом с семьей, которой мне очень не хватает", – написал Месси в Instagram.

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