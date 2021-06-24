Засыпали подарками посреди ночи — какой сюрприз игроки Аргентины подготовили для Месси ко дню рождения
Несмотря на большое количество подарков, Лионель Месси признался, чего ему больше всего не хватает.
24 июня форвард Барселоны Лионель Месси отпраздновал свое 34-летие в лагере сборной Аргентины.
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Партнеры по национальной команде не стали ожидать, когда именинник проснется и пришли к нему среди ночи. Лионель сразу понял причину столь раннего визита и радостно стал рассматривать подарки, среди которых были бутылки с вином, элементы одежды и прочее.
"День рождения. Он начался с подарков. Большое спасибо за возможность провести особенный для меня день, даже если я не рядом с семьей, которой мне очень не хватает", – написал Месси в Instagram.
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