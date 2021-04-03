"Два года назад один из моих футболистов, который сейчас играет в Колосе, в раздевалке выбил зуб своему куму. Что-то они сцепились, подрались после тренировки. А это сборы, все спокойно. Звонит мне Руслан: "Такого не может быть, все, разрываем контракт".

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Мы забираем игрока, мы с ним разговариваем, приезжает команда, игрок, которому он выбил зуб, тренер, мы все спокойно поговорили: "Простите меня, мужики, не сдержался, я больше так не буду". Хорошо. Об этом не знал никто, человек до сих пор играет в Колосе, и я с ним в третий раз буду переподписывать контракт.

Все мы люди, и я сам – не святой. И тренер, и футболисты – мы все нормальные, адекватные люди. Но после того, как Селезнев это все раздул, то мы уж точно прошли точку невозврата", – признался Засуха в интервью Youtube-каналу Вацко Live.

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