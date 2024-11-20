– Роман, вы забили второй гол, и он оказался победным. Расскажите об этом?

– Мы начали игру достаточно активно, играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться. Не могу сказать, что Албания была не настроена, нет. Это мы продемонстрировали, что у нас совсем другой уровень. Это заставило нас хорошо играть, и мы смогли сегодня выиграть.

Албания – Украина: Зинченко посвятил победу украинцам, которые уже 1000 дней страдают от нападения России

– Ждали, что Зинченко сыграет на добивании?

– Тренер просил его быть в этой зоне. Он действительно хорошо выполнил свой удар.

– Вы присоединились к Александру Зинченко с футболкой "1000". Это была запланированная акция или спонтанное решение?

– Да, это была запланированная акция. Мы сегодня перед игрой весь день разговаривали об этом, о том, что в Украине уже 1000 дней гибнут люди. Поэтому мы планировали это, – сказал Яремчук в эфире MEGOGO.

Напомним, сборная Украины обыграла Албанию со счетом 2:1, благодаря точным ударам Зинченко и Яремчука, и теперь будет бороться за попадание в элитный дивизион Лиги наций в переходных поединках.

"Фух, с Сан-Марино не будем играть": Ребров уже выше Блохина, Зинченко смутил Мудрика, уникальная магия чисел