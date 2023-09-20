"Кого могу выделить из молодых игроков Шахтер, Судакова и Бондаренко? Ну этих двоих, пожалуй. Жора очень прибавил еще в последнем сезоне. Он становится одним из лидеров Шахтера, от него многое зависит на футбольном поле. Как Зинченко сказал – он один из следующих, кто должен перепрыгнуть и уйти куда-то.

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Куда именно? Думаю, если Судаков захочет в Англию, то легко сможет играть там. Кого взял бы с собой за океан? Тараса Степаненко забрал бы. Сергей Сидорчук перешел уже в Бельгию. Надеюсь, что Матвиенко скоро заберут в какой-то топ-клуб – в последние три года он этого заслуживает как никто другой", – поделился Кривцов в интервью Sportarena.

Заметим, что Матвиенко провел в текущем сезоне 6 матчей, в которых отметился 3 голами (все в УПЛ). Transfermarkt оценивает Николая в 20 млн евро.

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