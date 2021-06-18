Украинский вингер "молотков" продолжает получать положительные оценки за свою игру в матче с македонцами (2:1).

Андрей Ярмоленко в матче с Северной Македонией / УЕФА

Андрей Ярмоленко в поединке 2-го тура записал в свой актив гол+пас. Это принесло "сине-желтым" победу с минимальным преимуществом.

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По мотивам встречи вингер получил награду "Лучший игрок матча", которую вручает УЕФА. Вест Хэм не остался в стороне и отреагировал на такое событие. "Заслуженно", – лаконично написала пресс-служба "молотков" в Twitter.

Теперь – после матча с македонцами – в активе Андрея Ярмоленко 42 гола в "сине-желтой" футболке. Для повторения рекорда Шевченко осталось забить еще 6 мячей.

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