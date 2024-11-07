– Александр, ты стал автором первого гола Шахтера в этой Лиге чемпионов, а команда одержала первую победу в евросезоне. Какие эмоции прямо сейчас?

– Если честно, то я сейчас очень-очень уставший, но самое главное то, что мы добыли три важных очка. Надеюсь, это придаст больше уверенности команде. Также считаю, что в первом тайме было достаточно голевых моментов, где мы могли забивать, а во втором, конечно, в конце немного подсели, было уже нашествие. Но, думаю, мы имели больше голевых моментов, и поэтому это заслуженная победа для нас.

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– Вспомним эпизод, в котором ты забил, в том числе ассист Георгия Судакова.

– Там была атака, я увидел, что Кевин отдал Жоре пас в лицевую линию, и просто бежал в ворота, надеялся, что мяч как-то там проскочит – и он проскочил, а я забил в пустые ворота. Поэтому это, можно так сказать, командный гол.

– Судаков, кроме ассиста, забил победный гол и получил награду лучшему игроку матча. Ты уже как-то лично его поздравил, потому что знаем, что вы дружите?

– Еще нет, ведь мы сразу с поля пришли сюда, на интервью. Сейчас пойдем, потому что у нас есть такая традиция – фоткаться вместе. Поэтому посмотрим.

– С точки зрения расположения команды в турнирной таблице насколько эта победа важна? И как ты оцениваешь дальнейшие шансы Шахтера в этой Лиге чемпионов?

– Сейчас главное – это победа, первая победа в Лиге чемпионов. Я надеюсь, она придаст команде уверенности и мы будем двигаться дальше. О каких-то шансах сейчас рано говорить: надо еще посмотреть, как другие команды будут играть. Посмотрим после этого тура, на какой мы будем ступеньке, но, конечно, всегда имеем цель выигрывать в Лиге чемпионов, и мы будем делать это, как сможем.

– Можно ли сказать, что матч с Янг Бойз был лучшим для Шахтера в этой Лиге чемпионов?

– Ну, с точки зрения комбинационной игры и голов, то, наверное, да – это был лучший матч, – приводит слова Зубкова официальный сайт Шахтера.

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